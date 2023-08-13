Профсоюзы Нигера потребовали от ECOWAS отменить санкции

Они также осудили действия Нигерии, которая прекратила подачу электроэнергии в страну

ПРЕТОРИЯ, 13 августа. /ТАСС/. Объединение профсоюзов трудящихся Нигера осудили Экономическое объединение стран Западной Африки (ECOWAS) и Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) за введенные ими жесткие санкции против Нигера и потребовало немедленно отменить их.

"Мы решительно осуждаем жесткие санкции, введенные ECOWAS и ЗАЭВС против Нигера и требуем немедленно отменить их, - цитирует нигерский государственный телеканал RTN заявление руководства профцентра. - Мы также осуждаем действия Нигерии, которая прекратила подачу электроэнергии в нашу страну в нарушение действующего двустороннего контракта".

Авторы заявления также выразили поддержку военным, которые пришли в власти в Нигере и "освободили народ от диктата Франции, пытающуюся сохранить контроль над африканскими народами".

"Мы выражаем поддержку Национальному совету спасения родины (НССР, сформированному мятежниками - прим. ТАСС) и его решение о денонсации соглашений об обороне, заключенных с Францией, его патриотичную борьбу за обеспечение безопасности и территориальной целостности страны, - отмечается в заявлении. - Народ Нигера добивается мира и справедливости и выражает благодарность всем странам, которые его поддерживают".