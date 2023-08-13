13 августа, 13:06

Из Ирана в Афганистан за сутки вернулись более 900 беженцев

Они прошли через пограничный пункт "Ислам-Кала", отметили в министерстве по делам беженцев в правительстве Афганистана

ТАСС, 13 августа. Более 900 беженцев вернулись из Ирана в Афганистан с 12 августа. Об этом сообщили в министерстве по делам беженцев в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

В заявлении ведомства, которое приводит агентство Khaama Press, говорится, что 910 человек вернулись в Афганистан через пограничный пункт "Ислам-Кала" на северо-западе страны.

По информации агентства, в последнее время в Иране и Пакистане участились случаи задержания афганских беженцев. Кроме того, появилась информация об инцидентах, связанных с жестоким обращением с ними.

В последние месяцы Иран активизировал свою деятельность по депортации незаконных мигрантов из страны. Ранее газета Hasht-e Subh сообщала, что с 21 июня по 26 июля более 44 тыс. граждан Афганистана вернулись на родину. Большая часть из них была депортирована. 

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