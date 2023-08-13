Традиционные лидеры Нигерии призвали ECOWAS отказаться от вторжения в Нигер

Они добавили, что военная интервенция дестабилизирует весь регион

ПРЕТОРИЯ, 13 августа. /ТАСС/. Традиционные лидеры народов севера Нигерии обратились к региональному объединению - Экономическому совету стран Западной Африки (ECOWAS) с призывом отказаться от идеи военной акции против Нигера. Об этом говорится в заявлении Форума старейшин севера Нигерии.

"Мы считаем, что исчерпаны не все возможности для переговоров с военной хунтой в Нигере, - приводит нигерийская газета Daily Post заявление организации, подписанное ее представителем Хакимом Баба-Ахмедом. - ECOWAS не должно прибегать к угрозам. Военная интервенция дестабилизирует весь регион. ECOWAS должно отступить и оценить обстановку в Республике Нигер без угроз и бравады. Нигерии следует использовать свое влияние, чтобы успокоить горячие головы и действовать ответственно. Нигерийцы против военной акции, а ECOWAS без Нигерии - кучка стран, которые не посмеют ступить в Нигер. Лучше всего вести переговоры".

12 августа парламент ECOWAS из-за серьезного раскола в своих рядах не смог согласовать единую позицию по поводу военной интервенции в Нигер, где мятежники 26 июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, некоторые депутаты парламента ECOWAS подчеркивают необходимость использовать дипломатию и диалог для восстановления демократической власти в Нигере. При этом они требуют снять введенные ранее ECOWAS санкции против Нигера, так как они "бьют по гражданам, а не по лидерам переворота".

В то же время другие депутаты выступают за то, чтобы ECOWAS непременно заняло решительную позицию в отношении лидеров государственного переворота, отмечает Al Jazeera. Ранее агентство Reuters проинформировало, что парламент ECOWAS намерен направить в Нигер делегацию для переговоров с мятежниками.