Премьер Саксонии выступил категорически против поставок Киеву крылатых ракет Taurus

Михаэль Кречмер призвал к "новым интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада"

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"Я категорически против поставок крылатых ракет", - заявил Кречмер журналу Der Spiegel. Правительство ФРГ, по его мнению, постоянно пересекает установленные им самим красные линии - сначала в поставках танков Leopard, теперь в поставках крылатых ракет. Он призвал к "новым интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада".

В то же время саксонский премьер высоко оценил ответственную и сбалансированную стратегию Германии в области внешней политики и политики безопасности.

В настоящее время Киев на всех уровнях продолжает оказывать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок крылатых ракет Taurus. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag призвал правительство ФРГ передать Киеву Taurus, утверждая, что это будет способствовать скорейшему завершению конфликта. Мэр Киева Виталий Кличко также высказался за то, чтобы кабмин Германии как можно скорее принял решение по поставкам оружия.

Сам Шольц в воскресном интервью телеканалу ZDF сдержанно прокомментировал возможную поставку Taurus Украине, отметив, что Берлин, как и раньше, будет очень тщательно взвешивать каждое отдельное решение. Один из обозревателей газеты Welt при этом отмечал, что долгие колебания Шольца наносят вред не только Украине, но и ему самому, подрывая доверие к канцлеру. "Подобно мальчику-пастуху, который зачастую кричал "волки-волки", он слишком часто использовал свой страх эскалации в качестве оправдания", - говорилось в статье. При этом в материале указывалось, что Taurus не изменят правила игры в условиях военного положения или на поле боя.

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти Германии, вопреки сообщениям некоторых СМИ, пока не готовы передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По данным издания, и в ведомстве федерального канцлера, и в Минобороны опровергли информацию о том, что уже принято или в скором времени ожидается решение о поставках ракет Украине.

Дискуссии вокруг поставок ракет

10 августа новостной портал t-online со ссылкой на источники в правящей в ФРГ коалиции сообщил, что правительство Германии намерено "в ближайшее время" объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Ведомство федерального канцлера Шольца, по информации издания, прорабатывает вопрос передачи ракет со своими ключевыми союзниками, прежде всего с США. До сих пор Берлин отвергал возможность предоставления Киеву Taurus, дальность которых достигает 500 км. Как пишет t-online, командование ВВС республики одобрило поставку ракет. На прошлой неделе ведомство Шольца запросило у Минобороны важные сведения о Taurus, в частности об их запасах у Бундесвера, возможных рисках поставок и эффективности.

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ в Берлине 14 мая. Ранее о необходимости передачи Киеву ракет заявляли некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако социал-демократы были против.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.