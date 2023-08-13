Британский МИД предупредил о риске терактов в Швеции на фоне акций с сожжением Корана

Ведомство также рекомендовало гражданам Великобритании при посещении Швеции "быть начеку"

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Террористические атаки возможны в Швеции из-за акций с сожжением копий Корана. Такое мнение выразило Министерство иностранных дел Великобритании.

"Очень вероятно, что террористы попытаются совершить атаки в Швеции. Атаки могут быть неизбирательными, в том числе в местах скопления иностранцев", - говорится в заявлении Форин оффиса, который рекомендовал гражданам Великобритании при посещении Швеции "быть начеку".

Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства сообщило, что шведские власти "успешно сорвали серию планировавшихся атак и произвели задержания". "Существует повышенная угроза терактов в мире в отношении британских интересов и граждан со стороны группировок или отдельных лиц из-за конфликта в Ираке и Сирии", - предупредил британский МИД.

Ранее глава подразделения по борьбе с терроризмом Национального оперативного отдела шведской полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, Дания и Нидерланды стали приоритетной целью исламистских террористов после акций с сожжением Корана.