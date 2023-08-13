Более половины опрошенных жителей ФРГ раскритиковали экономическую политику правительства

Также 72% респондентов считает, что канцлер Олаф Шольц слишком часто дает расплывчатые ответы на вопросы в интервью

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Более половины жителей Германии подвергли критике проводимую правительством ФРГ экономическую политику. Подавляющее большинство немцев также считает, что канцлер Олаф Шольц слишком часто дает расплывчатые ответы на вопросы в интервью. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса общественного мнения, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF.

Так, 51% респондентов полагает, что правительство ФРГ виновато в том, что в стране непростая экономическая ситуация, 43% выразили противоположную точку зрения. Кроме того, 72% опрошенных считают, что Шольц чаще, чем другие политики, не дает конкретных ответов на вопросы в политических интервью. Только 19% указали, что это утверждение не соответствует действительности. В то же время лишь 21% жителей ФРГ уверен, что канцлер будет отстаивать свою позицию по важным политическим вопросам, 73% думают иначе.

Участники опроса также раскритиковали правительство за проводимую им климатическую политику. В частности, 57% полагают, что климатическая политика наносит ущерб экономическому развитию ФРГ. Также критике подверглась и политика властей в отношении приема беженцев. На вопрос, сможет ли Германия справиться с таким количеством беженцев, как сейчас, 52% ответили отрицательно и 44% - положительно.

Опрос проводился 9-10 августа. В нем принял участие 1 061 человек.