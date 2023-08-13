13 августа, 14:09
Попытка госпереворота в Нигере

В Того выступили против военной интервенции в Нигер

По сведениям радиостанции RFI, в Того поддержали контакт с мятежниками в Нигере

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Республика Того, входящая в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), выступает против военной интервенции в Нигер. Об этом сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на источник.

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"Тоголезцы выступают не за военное вмешательство, а за переговоры", - приводит RFI слова источника.

По данным радиостанции, представители Того поддерживают контакт с мятежниками в Нигере, как минимум дважды обе стороны провели переговоры. Тоголезцы потребовали от путчистов освободить президента Нигера Мохамеда Базума и начать диалог для нормализации ситуации, отмечает RFI.

Ранее против военного вторжения в Нигер под эгидой ECOWAS выступила Республика Кабо-Верде, также являющаяся членом объединения. 

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НигерТогоПопытка госпереворота в Нигере
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