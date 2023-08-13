Байден допустил, что может посетить Гавайи в свете пожаров

Из-за них на острове Мауи погибли не менее 93 человек

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден допустил, что может посетить остров Мауи, где при пожарах погибли не менее 93 человек.

"Мы это рассматриваем", - ответил американский лидер на вопрос журналиста о возможности его поездки на Мауи. Слова главы администрации США привел пресс-пул Белого дома. Байден проводит выходные в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр).

Губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил в субботу, что пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Природный пожар начался на Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.

Согласно оценкам специалистов Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США и исследовательского центра на Мауи, восстановительные работы после пожаров на острове обойдутся примерно в $5,52 млрд.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) ранее обратила внимание на то, что вашингтонская администрация выделяет огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется на Гавайях.