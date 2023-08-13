В Нигере "Движение М-62" потребовало немедленного вывода французских военных из страны

Как отметили в движении, "не может быть и речи о том, чтобы Франция продолжала держать свои военные оккупационные силы в Нигере после денонсации военных соглашений"

РАБАТ, 13 августа. /ТАСС/. Действующее в Нигере гражданское "Движение М-62" потребовало немедленного и безоговорочного вывода французских войск, находящихся на территории республики.

"Движение М-62" выступило за "мобилизацию народа Нигера с тем, чтобы потребовать немедленного и безоговорочного вывода французских войск, дислоцированных в стране", - сообщает Нигерское агентство печати.

"Не может быть и речи о том, чтобы Франция продолжала держать свои военные оккупационные силы в Нигере после денонсации военных соглашений Нигера [с Францией] и в условиях войны, которую Париж навязал Нигеру", - подчеркнули в гражданском движении.

3 августа стало известно, что правящие в Нигере мятежники денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих.

11 августа французская газета l'Opinion сообщила, что Франция может вывести немногочисленное подразделение своих войск из Нигера в Чад. По данным издания, командующий французским ограниченным контингентом генерал Эрик Озанн уведомил нового начальника штаба Вооруженных сил Нигера бригадного генерала Мусу Салау Барму о намерении "вывести около 40 солдат", дислоцированных на севере африканской страны, в столицу Чада Нджамену. Как отмечает газета, Барму согласовал вывод подразделения, однако указал своему французскому коллеге, что ВС Нигера не могут гарантировать безопасность оставляемого имущества, несмотря на просьбу французского военачальника.