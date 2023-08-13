Польша ожидает от США поставок ударных вертолетов для защиты восточного фланга

Глава Минобороны республики Мариуш Блащак уточнил, что речь идет об участке в польско-белорусском приграничье вблизи Бреста

ТАСС, 13 августа. Польша ожидает от США поставок ударных вертолетов Apache, которые в сочетании с танками Abrams укрепят оборону на границе с Белоруссией.

Об этом заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США по нашему запросу относительно ударных вертолетов Apache. Таким образом, Abrams вместе с Apache сформируют барьер, который закроет [так называемые] брестские ворота", - заявил министр в эфире Польского телевидения. Он имел в виду участок в польско-белорусском приграничье вблизи Бреста.