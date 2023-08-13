СМИ: на Западе хотят, чтобы Минобороны Украины возглавила женщина

Как отметило издание "Страна", среди возможных кандидатов называют волонтера Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук и директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Западные страны хотят видеть на посту главы Минобороны Украины женщину вместо нынешнего министра Алексея Резникова. Об этом сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Как пишет издание, "по слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину".

Среди возможных кандидатов называют волонтера Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук и директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

В январе Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Тогда в украинских СМИ появились сообщения о злоупотреблениях чиновников ведомства при закупках продовольствия для армии. В результате скандала посты потеряли замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях. Появлялись слухи и о возможной отставке Резникова, однако этого не произошло. Сообщалось при этом, что Резников может быть отправлен в отставку с последующим назначением на должность посла в Великобритании.

10 августа издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в руководстве страны, сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки Резникова, на его место претендуют два кандидата. По данным источников, оборонное ведомство может возглавить либо вице-премьер Александр Кубраков, либо министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.