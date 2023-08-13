Глава Минобороны Украины пожаловался на нехватку саперов в ВСУ

По словам Алексея Резникова, он ждет помощи от Запада

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку подготовленных саперов, что ограничивает наступательные возможности армии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины", - сказал он в интервью британской газете The Guardian. По словам Резникова, Киев "критически нуждается" и в оборудовании для разминирования - от тралов до зарядов для создания проходов в минных полях. "Также жизненно необходимо расширить и ускорить подготовку саперов. <...> Саперы нужны здесь и сейчас", - добавил министр, говоря о том, чем Запад может помочь в рамках так называемой коалиции по разминированию, созданной 18 июля на заседании в формате Рамштайн.

Издание приводит в пример одно из саперных подразделений ВСУ, которое действует в контролируемом Киевом районе ДНР. По информации газеты, по штату в нем должно быть 30 человек, однако по списку числятся 13 военнослужащих. При этом налицо осталось только пять человек, так как остальные ранены и отправлены на лечение.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.