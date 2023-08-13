На выборы в Совет старейшин Еревана подали заявки 13 партий и 1 блок

Они пройдут 17 сентября

ЕРЕВАН, 13 августа. /ТАСС/. Центризбирком Армении для участия в выборах в Совет старейшин Еревана получил заявки от 13 партий и 1 политического блока. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Для участия в выборах в Совет старейшин Еревана, которые пройдут 17 сентября, подали заявки 13 партий и 1 блок", - говорится в сообщении.

За места в совете и, по сути, кресло мэра столицы поборются представители партий "Гражданский договор", лидером которой является премьер-министр Армении Никол Пашинян, "Страна для жизни", "Национальный прогресс", "Европейская партия", "Демократическая консолидация", "Во имя социальной справедливости", "Сила Отчизны", "Голос общества", "Победа", "Республика", "Единая Армения", "Справедливая Армения", "Просвещенная Армения", а также и блок "Мать Армения".

Предвыборная кампания начнется 23 августа и продлиться до 15 сентября.