"Движение М-62" обвинило Францию в подталкивании ECOWAS к военной агрессии против Нигера

Движение также заявило, что власти Франции стремятся продолжать разграбление республики

РАБАТ, 13 августа. /ТАСС/. Действующее в Нигере гражданское "Движение М-62" обвинило власти Франции в стремлении развязать войну в этой африканской стране и продолжать ее разграбление.

"Движение М-62" назвало Францию "единственным виновником, желающим вести войну в Нигере, чтобы продолжать грабить страну и дестабилизировать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе страны [в зоне] Сахеля и другие государства, такие как Ливия, Алжир, Нигерия и Чад, с целью взять под свой контроль огромные природные ресурсы, которыми они изобилуют", - сообщает Нигерское агентство печати.

"Мы ясно поняли, что проект военной агрессии, инициированный от начала до конца Францией и навязанный Экономическому сообществу стран Западной Африки (ECOWAS - прим. ТАСС), является по своей природе объявлением войны странам Сахеля и некоторым государствам, граничащим с Нигером", - заявили в гражданском движении.