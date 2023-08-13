Силы спецназа Судана утверждают, что из-за действий армии погибли более 40 мирных жителей

Среди них были восемь детей и женщин, отметили силы быстрого реагирования республики

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Действия армии в штате Южный Дарфур на западе Судана привели к гибели более 40 мирных жителей. С таким утверждением выступили суданские силы быстрого реагирования (спецназ).

"В результате беспорядочного обстрела из тяжелой артиллерии ряда кварталов города Ньяла (административный центр штата Южный Дарфур - прим. ТАСС) погибли более 43 человек, в том числе 8 детей и женщин", - утверждается в заявлении официального представителя спецназа, опубликованном на странице в социальной сети X (ранее Twitter). В сообщении подчеркивается, что число жертв может возрасти, поскольку в часть районов, пострадавших от бомбардировок, доступ затруднен.

По версии сил быстрого реагирования, в результате обстрелов, совершенных армией с воздуха и из тяжелой артиллерии по жилым кварталам на юге Хартума, погибли по меньшей мере 12 гражданских лиц. Как следует из заявления, еще 17 мирных жителей получили ранения.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что с утра в городе Ньяла шли интенсивные бои между армией и спецназом Судана. По информации канала, жертвами столкновений стали не менее 12 гражданских лиц. С начала конфликта в стране в результате боев между суданской армией и отрядами спецназа, а также сопровождающих их вооруженных межплеменных столкновений в Дарфуре погибли не менее 5 тыс. человек.