Раскольники заблокировали прихожанам УПЦ вход в храм Киево-Печерской лавры

Как сообщило издание "Страна", люди с флагами Украины и националистов страны выкрикивают лозунги против УПЦ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины не позволяют прихожанам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пройти в храм преподобного Агапита в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

На опубликованном в Telegram-канале издания видео люди с флагами Украины и украинских националистов выкрикивают лозунги против УПЦ, не давая верующим пройти в храм. При этом находящиеся рядом сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее.

Днем в воскресенье литургию в храме Агапита Печерского возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Из-за препятствий сотрудников полиции, которые не пропускали прихожан, в воскресенье священнослужителям Лаврского храма пришлось причащать верующих через решетку монастыря.

Утром в воскресенье во время службы в храм Агапита Печерского зашел мужчина и дважды ударил камнем по иконе Спасителя, разбив защитное стекло. Верующим удалось остановить злоумышленника. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Полиция зафиксировала показания очевидцев, нападавший был задержан.