Армия Израиля подтвердила информацию об инциденте на границе с Ливаном

Как отметило радио Kan, сторонник шиитской организации "Хезболлах" бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Израильская армия подтвердила сообщения об инциденте на границе с Ливаном, где, по данным радиостанции Kan, в воскресенье мужчина бросил с ливанской территории в сторону Израиля бутылку с зажигательной смесью.

"Некоторое время назад подозреваемый приблизился к [пограничному] заграждению в районе Метулы (населенный пункт на севере Израиля - прим. ТАСС) на ливанской границе. Подозреваемый бросил "коктейль Молотова" в сторону заграждения. В результате был причинен небольшой ущерб кабелю индикации на одной из труб в районе ограждения", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Ранее об этом инциденте сообщила радиостанция Kan. По ее информации, злоумышленник - сторонник ливанской шиитской организации "Хезболлах". Как утверждала радиостанция, израильские военные в ответ на действия нападавшего несколько раз произвели предупредительные выстрелы в воздух. Информация и личности бросившего зажигательную смесь и его мотивах не приводится.