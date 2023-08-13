ОАЭ отвергли обвинения в поставках оружия в Судан

Как отметила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамили, Объединенные Арабские Эмираты не принимают чью-либо сторону в конфликте

ДУБАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отвергли распространяемую в СМИ информацию о том, что они якобы поставляют одной из сторон конфликта в Судане оружие и боеприпасы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД ОАЭ.

"Что касается сообщений в СМИ о том, что ОАЭ якобы поставляют оружие и боеприпасы противоборствующим сторонам [конфликта] в Судане: директор департамента стратегических коммуникаций МИД Афра аль-Хамили категорически опровергла эти утверждения и обвинения", - говорится в заявлении министерства. "ОАЭ не поставляли оружие и боеприпасы ни одной из сторон конфликта в Судане с момента его начала в апреле 2023 года", - подчеркивается в нем.

Аль-Хамили добавила, что ОАЭ не принимают чью-либо сторону в конфликте. По ее словам, ОАЭ "последовательно поддерживали политический процесс и усилия, направленные на достижение национального консенсуса для формирования правительства" в Судане. Аль-Хамили отметила, что Абу-Даби продолжает следить за гуманитарной ситуацией в африканской стране.

ОАЭ с начала конфликта направили в Судан около 2 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая медицинские товары и продовольствие, а также организовали в городе Ам-Джерес на востоке Чада полевой госпиталь для помощи суданским беженцам и другим нуждающимся, добавила представитель МИД ОАЭ.

10 августа американская газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что ОАЭ осуществляют тайные поставки вооружений и боеприпасов силам быстрого реагирования (спецназ) Судана, которые возглавляет Мухаммед Хамдан Дагало. По сведениям издания, 2 июня сотрудники аэропорта столицы Уганды обнаружили в грузовом отсеке самолета из ОАЭ "десятки зеленых пластиковых контейнеров, наполненных боеприпасами и винтовками" вместо заявленной гуманитарной помощи. По словам источников газеты, груз предназначался для суданского спецназа. Собеседники The Wall Street Journal отметили, что подобные действия Абу-Даби могут вызвать трения в отношениях с Вашингтоном. Как сообщили изданию близкие к администрации президента США Джо Байдена источники, американские власти осведомлены о том, что ОАЭ поставляют оружие в Судан.