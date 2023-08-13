WSJ: безуспешное наступление ВСУ снижает шансы на переговоры с РФ, которых хотел Запад

Как отметила газета, на Западе уже начинают задумываться об очередном наступлении Вооруженных сил Украины весной 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Отсутствие успехов в ходе украинского контрнаступления снижает вероятность проведения этой зимой переговоров с Россией, на которые рассчитывал Запад. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных дипломатов.

Издание отмечает, что попытки украинских военных при помощи западной техники "пробиться через укрепленные российские линии обороны заглохли", а военачальники и политики "задаются вопросом о том, чего можно достичь в ближайшие месяцы и как подготовиться к затяжному конфликту". Как подчеркивает газета, на Западе уже начинают задумываться об очередном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) весной 2024 года.

Как указывает газета, американские и другие западные чиновники надеялись, что "значительные украинские прорывы нанесут российским войскам урон", достаточный для того, чтобы уже этой зимой убедить российское руководство начать обсуждение "урегулирования в том или ином виде". WSJ пишет, что, по мнению дипломатов, сейчас вероятность этого мала.

Как сообщила ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники, на Западе считают, что вероятность того, что ВСУ в ходе наступления добьются значительного прогресса, крайне мала.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а также "инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.