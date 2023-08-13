Hill: продвижение ВС РФ на фоне попыток ВСУ провести наступление обескуражило бы Запад

Оно бы также рассеяло внимание Киева, отметила газета

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Продвижение российских войск на некоторых направлениях во время попыток ВСУ провести контрнаступление обескуражило бы страны Запада и рассеяло внимание Киева. Такие оценки приводятся в статье, опубликованной в американской газете The Hill.

Как отмечается в материале, "пока мировое внимание сосредоточено на контрнаступлении Украины на юге, Россия незаметно начала новое наступление". Как подчеркивается в статье, "Россия добивается определенных успехов и, по всей видимости, нацеливается на Купянск, из которого украинская сторона на этой неделе распорядилась начать эвакуацию". "Наступление России может оказать давление на Украину во время проведения ею собственного масштабного наступления и рассеять ее внимание. Любой успех может стать политически выгодным контрастом на фоне медленно продвигающегося контрнаступления Украины в юго-восточной Запорожской области", - отмечается в публикации.

Газета утверждает, что "Россия продвигается из Кременной" в Луганской Народной Республике "в направлении Лимана".

Издание приводит слова старшего советника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана. "За этим стоит следить внимательно. Если россияне добьются здесь какого-то успеха, то это будет очень серьезно", - отметил он, говоря, в частности, о продвижении ВС РФ в районе ЛНР. По мнению Кансиана, это "было бы разрушительно с точки зрения украинской риторики о контрнаступлении". По словам советника, если российской стороне удастся "сделать это в то время, когда украинское контрнаступление застряло в полосе обороны, это может нанести очень мощное поражение" Киеву. Как он полагает, это могло бы "очень обескуражить западных спонсоров" Украины. Как уточняется в публикации, Кансиан считает, что продвижение ВС РФ стало бы "серьезным ударом" для Киева.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.