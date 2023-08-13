Посол Бразилии: Бразилиа и Минск пытаются открыть возможности для переговоров по Украине

Пока готовности к ним не наблюдается, отметил Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Бразилия, Белоруссия и другие страны пытаются открыть возможности для начала переговоров по урегулированию на Украине, однако пока готовности к ним не наблюдается. Об этом заявил бразильский посол в Минске Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл.

"Что же касается украинского вопроса, стороны - участники конфликта должны сесть за стол переговоров и прийти к консенсусу. Пока, конечно, не видно такой готовности. Но многие страны мира, а не только Бразилия и Белоруссия, работают над тем, чтобы открыть возможности для мирных переговоров. Сейчас крайне важно стабилизировать ситуацию как в европейском регионе, так и во всем мире", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

С момента прихода к власти в январе текущего года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Бразилия и развивающиеся страны не поддержали эту инициативу.

Специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим принял участие во встрече в Копенгагене, которая прошла 24 июня. На ней западные государства призывали международное сообщество выступить против Москвы в текущем конфликте. Бразилия также приняла участие в консультациях по Украине 5-6 августа в Джидде. По данным агентства DPA, изначально предполагалось обсудить лишь "мирный план" Зеленского, однако была озвучена еще одна инициатива. Ее вместе с рядом государств представила принимающая сторона - Саудовская Аравия.