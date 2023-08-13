ВСУ пытаются атаковать Россию, Запад склоняет Киев к переговорам. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины за субботу и воскресенье предприняли сразу несколько атак на регионы РФ. В частности, обстрелам и атакам беспилотников подверглись Крым, Белгородская и Курская области. В результате был поврежден многоквартирный дом в Белгороде, а в Курской области три человека получили осколочные ранения.

Как указали в МИД РФ, комментируя субботние атаки на Крымский мост, подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима, они не останутся без ответа.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев ждет тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход спецоперации

Вооруженные силы РФ нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута, объекты поражены, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным МО, потери Киева на южнодонецком направлении составили около 210 человек, на запорожском - 80, на купянском - примерно 130, на краснолиманском - 135, следует из сводок Минобороны РФ. На донецком направлении, по информации министерства, Украина потеряла около 410 человек, на херсонском - 55. В районе населенного пункта Первомайское в ДНР были поражены пункт управления беспилотниками ВСУ. Истребитель ВС РФ в районе Брусовки в ДНР сбил вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

Кроме того, войска российской группировки "Юг" уничтожили пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Российские средства противовоздушной обороны за двое суток сбили 52 беспилотника ВСУ, а также перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Газета The New York Times, основываясь на оценках западных чиновников и аналитиков, сообщила, что потери ВСУ с февраля 2022 года превысили 150 тыс. человек убитыми и ранеными.

Атаки на регионы РФ

Киевский режим предпринял сразу несколько попыток атак на регионы РФ в эти выходные, в том числе на Крым, Белгородскую и Курскую области. Так, в ночь на субботу полуостров подвергся атаке 20 беспилотников, кроме того, днем Вооруженные силы Украины выпустили по Крымскому мосту две ракеты С-200. Беспилотники были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, силы противовоздушной обороны сбили обе ракеты. В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

В субботу и воскресенье Белгородская область подвергалась нескольким атакам украинских беспилотников. В Минобороны сообщали о перехвате нескольких БПЛА. В воскресенье вечером губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что многоквартирный жилой дом в Белгороде, по предварительным данным, оказался поврежден из-за атаки беспилотника. В результате были выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Никто в результате ЧП не пострадал.

Кроме того, в результате украинского обстрела села Волфино в Курской области три человека получили осколочные ранения средней степени тяжести.

Программы по обучению пилотов Украины на F-16 нет

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, разработка программы обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не завершена. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая на встрече с Defense Writers Group министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Призывы к переговорам

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров, направленных на поиск скорейшего решения для урегулирования конфликта на Украине. Прошедшие ранее в Джидде консультации, посвященные урегулированию на Украине, канцлер назвал "очень важными".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждет тяжелая осень, потому что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта.

Ситуация с лаврой

Суд в Киеве продлил действие процессуальных обязательств, наложенных на освобожденного под залог наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Он обязан носить электронный браслет, не покидать село Вороньков под Киевом без уведомления следователя, по первому требованию являться для дачи показаний и воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

Кроме того, сотрудники полиции и сторонники раскольнической Православной церкви Украины продолжают чинить препятствия для служения в лавре. Так, прихожанам не позволяли пройти в храм преподобного Агапита в лавре. А прихожане лаврского храма "Живоносный источник" святое причастие получали в воскресенье через решетку закрытых врат церкви.