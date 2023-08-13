Умер последний ветеран ВМС, участвовавший в операции "Динамо" в Дюнкерке

Лоуренсу Черчеру было 102 года

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Последний ветеран ВМС Великобритании, участвовавший в операции "Динамо" по эвакуации британских войск из Дюнкерка, Лоуренс Черчер умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на благотворительную организацию Project 71, оказывающую помощь ветеранам Второй мировой войны.

Черчер, родившийся в Портсмуте на юге Англии, умер в доме престарелых в соседнем городе Фэрем. Как отметило издание, в начале войны он служил на авианосце HMS Eagle, в мае 1940 года прибыл в тыловые части британских экспедиционных сил во Франции. По завершении операции "Динамо" он проходил службу в Средиземном море, в 1944 году принимал участие в операции "Нептун" по высадке морского десанта союзников в Нормандии, а закончил войну уже в Восточной Азии.

За свою службу Черчер был награжден французским орденом Почетного легиона. После войны он работал футбольным арбитром.

В мае 1940 года после прорыва немецкими войсками линии Мажино части британских экспедиционных сил, а также французские и бельгийские войска оказались блокированными в районе Дюнкерка. 26 мая британский экспедиционный корпус приступил к операции "Динамо", обратившись к частным владельцам судов и катеров с просьбой принять участие в эвакуации окруженных военных.

Успешные действия британской авиации сорвали планы немецкого командования по уничтожению группировки союзников, в результате чего удалось эвакуировать на Британские острова более 338 тыс. человек. В ходе операции погибли или пропали без вести около 2 тыс. солдат и моряков.