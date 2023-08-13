Мятежники в Нигере утверждают, что совершенный ими переворот спас от беды и Нигерию

Как отметил глава Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани, переворот был оправдан

ПРЕТОРИЯ, 13 августа. /ТАСС/. Военные, устроившие в конце июля государственный переворот в Нигере, утверждают, что совершенный ими госпереворот спас от бедствия не только их страну, но и соседнюю Нигерию. Об этом заявил глава сформированного путчистами Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани.

"Переворот был оправдан, он сорвал неминуемую угрозу, которая бы затронула не только Республику Нигер, но и Нигерию", - приводит слова Тчиани в интервью нигерийской газете Daily Trust председатель нигерийской исламской организации "Джамаатул Изалату Вайкамату Сунна" шейх Бала Лау. В составе делегации исламских ученых из Нигерии он посетил с мирной миссией Нигер и встретился с представителями НССР. "Если бы мы не взяли власть, то и Нигерия бы пострадала", - цитирует он Тчиани.

Глава НССР указал: "Наши двери открыты для изучения вопросов демократии и мира ради урегулирования. Жаль, что лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не прислушались к нам, прежде чем потребовать от нас оставить власть". По утверждению Лау, Тчиани также извинился, что не уделил должного внимания делегации переговорщиков, направленной ранее президентом Нигерии Бола Тинубу. Тчиани сказал, что он и его коллеги были разгневаны ультиматумом ECOWAS.

Неясно, о каком бедствии идет речь, отмечает газета, указав, что лидер путчистов не вдавался в подробности. Однако ранее генштаб ВС Нигерии, подчеркивает издание, заявил о попытках подтолкнуть военных в Нигерии к госперевороту. 12 августа Daily Trust опубликовала сообщение официального представителя нигерийских ВС бригадного генерала Тукура Гусау: "Мы осуждаем любые попытки настроить законопослушные ВС Нигерии на антиконституционную смену правительства в нашей стране".