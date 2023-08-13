Союз резервистов ФРГ выступил за увеличение численности активного резерва Бундесвера

По словам главы объединения Патрика Зенсбурга, в общей сложности насчитывается 230 тыс. бывших военнослужащих, которые заявили о своей готовности пребывания в резерве

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Союз резервистов Германии ввиду изменения ситуации с безопасностью на фоне нынешнего конфликта на Украине выступает за значительное увеличение численности активного резерва Бундесвера (ВС ФРГ). Об этом заявил глава объединения Патрик Зенсбург в интервью газете Tagesspiegel.

"Оперативный резерв должен включать в себя значительно больше, чем нынешние 33 тыс. военнослужащих", - полагает Зенсбург. В общей сложности, по его словам, насчитывается 230 тыс. бывших военнослужащих, которые заявили о своей готовности пребывания в резерве. Это, как считает Зенсбург, "хорошие цифры и в конечном счете группа, которую Бундесвер также должен попытаться привлечь".

Увеличение активного резерва также позволило бы избежать того, что численность Бундесвер снова вырастет до 500 тыс. военных, как это было в конце холодной войны. Как считают в ВС Германии, около 34 тыс. резервистов в настоящее время активно участвуют в регулярных учениях. Потребность в резерве для выполнения задач составляет около 60 тыс. человек.

Ранее уполномоченная Бундестага (парламент ФРГ) по вопросам военнослужащих Ева Хёгль в интервью RND выразила сомнение в том, что принятые германскими властями меры позволят увеличить численность военнослужащих до 203 тыс. человек к 2031 году. Она отметила, что для этого необходимо сделать Бундесвер привлекательным для молодежи, реформировать инфраструктуру и увеличить финансирование для обеспечения нужд военнослужащих.

В конце марта Минобороны ФРГ сообщило, что численность кадрового состава Бундесвера сокращается второй год подряд из-за оттока личного состава. В 2022 году ряды германской армии покинули 19,5 тыс. военнослужащих, еще более 4,2 тыс. военных досрочно вышли в отставку. При этом Берлину удалось набрать лишь 18,8 тыс. рекрутов.