Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров

Глава МИД еврейского государства Эли Коэн выразил соболезнования жителям Гавайев

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Израиля готовы оказать помощь жителям Гавайев, где бушуют разрушительные лесные пожары. Об этом заявил в воскресенье глава израильского МИД Эли Коэн.

"От имени государства и народа Израиля я выражаю искренние соболезнования народу Гавайев в связи с масштабными разрушениями и гибелью людей из-за лесных пожаров. Израиль поддерживает Гавайи и протягивает руку помощи в это сложное время", - написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил, что пожары на острове Мауи стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. По данным на 13 августа, число погибших на Мауи достигло 93.

Лесной пожар начался на острове 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.

Согласно оценкам специалистов Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США и исследовательского центра на Мауи, восстановительные работы после пожаров на острове обойдутся примерно в $5,52 млрд.