Проамериканская коалиция 23 раза за сутки нарушила безопасность полетов в Сирии

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить отметил, что подобными действиями коалиция провоцирует авиационные инциденты и обостряет обстановку в воздушном пространстве республики

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 23 раза нарушили безопасность полетов над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил он.

Кулить отметил, что подобными действиями коалиция провоцирует авиационные инциденты и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.