13 августа, 19:22

Лидеры Египта, Иордании и Палестины 14 августа обсудят палестинский вопрос в Эль-Аламейне

По сведениям агентства WAFA, стороны намерены скоординировать позиции своих стран, чтобы активизировать международную поддержку и добиться защиты прав палестинского народа

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Трехсторонняя египетско-палестино-иорданская встреча на высшем уровне состоится 14 августа в Эль-Аламейне на средиземноморском побережье. Как сообщило информационное агентство WAFA, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, руководитель Палестины Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II соберутся, чтобы обсудить последние события, касающиеся палестинского вопроса.

Участники трехстороннего саммита, по информации агентства, намерены скоординировать позиции своих стран, чтобы активизировать международную поддержку и добиться защиты прав палестинского народа.

Как пишет египетская газета Al Dustour, саммит в Эль-Аламейне предоставит лидерам трех стран возможность обсудить результаты прошедшей в этом городе встречи руководителей палестинских фракций. В конце июля в Египте собрались делегации основных палестинских группировок для рассмотрения обострившейся ситуации на Западном берегу реки Иордан и вопроса восстановления единства.

Предыдущая встреча лидеров Египта, Иордании и Палестины в этом формате прошла 16 января. 

Теги:
ИорданияПалестинаЕгипетАбдалла II (король Иордании)Аббас, МахмудСиси, Абдель Фаттах, ас-
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