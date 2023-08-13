Первый визит короля Великобритании во Францию состоится в сентябре

По данным радиостанции France Info, дни поездки Карла III объявят ближе к концу августа

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом представители администрации президента республики Эмманюэля Макрона не назвала конкретную дату. По данным радиостанции, дни визита будут объявлены ближе к концу августа. France Info не уточнила, пройдет ли поездка по первоначальной программе или в нее будут внесены изменения.

В конце марта Елисейский дворец сообщил, что визит британского монарха во Францию, который должен был состояться с 26 по 29 марта, отложен из-за продолжавшихся в стране акций протеста против пенсионной реформы. Это решение было принято по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с Карлом III.

Французская сторона готовила обширную программу приема короля. В первый день визита она включала ужин в честь Карла III в исторической резиденции французских королей - Версальском дворце. В последующие дни британский король должен был принять участие в мемориальной церемонии у Вечного огня под сводами Триумфальной арки на Елисейских Полях, а также посетить музей Орсэ. Кроме того, были запланированы визит Карла III в Бордо и прощальный банкет. Франция должна была стать первой страной, которую Карл III планировал посетить после своего вступления на британский престол. В связи с отменой этого визита первую официальную поездку монарх совершил в Германию.