Эксперт заявил о трудностях привлечения специалистов по кибербезопасности в армии Британии

Топ-менеджер аутсорсинговой компании Capita Ричард Холройд отметил, что надежды его организации на резкий рост интереса к военной карьере в Великобритании на фоне событий на Украине не реализовались

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Британская армия имеет проблемы с привлечением на работу экспертов в области кибербезопасности в связи с высокой конкуренцией с частными компаниями. Об этом сообщил топ-менеджер аутсорсинговой компании Capita, занимающейся подбором кадров для Сухопутных войск Великобритании, Ричард Холройд.

"Вы зовете людей стать киберспециалистами в вооруженных силах, но затем приходят [американская оборонная компания] Raytheon или [телекоммуникационная компания] BT. В этих сферах получается конкуренция", - сказал Холройд в интервью газете The Daily Telegraph. По его словам, Capita в этом году лишь на 80% выполнит цели по рекрутированию в британскую армию. Точное количество специалистов в области кибербезопасности, которых планировалось взять на работу изначально, не уточнялось.

Холройд подчеркнул, что надежды Capita на резкий рост интереса к военной карьере в Великобритании на фоне событий на Украине не реализовались. Он добавил, что армия также испытывает недостаток в поварах и водителях бензовозов.

В свою очередь в Минобороны Соединенного Королевства заявили, что вооруженные силы "остаются крайне привлекательным работодателем". В ведомстве указали, что в ближайшие годы намерены закрыть все дефицитные позиции, в том числе в сфере кибербезопасности.