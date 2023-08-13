Израильские военные задержали двух человек, пытавшихся попасть в страну со стороны Газы

Их отправили на допрос, отметили в пресс-службе армии еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Два человека задержаны при попытке незаконно проникнуть на израильскую территорию со стороны сектора Газа. Об этом сообщила в воскресенье вечером пресс-служба израильской армии.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля некоторое время назад задержали двух подозреваемых, которые пытались пересечь район заграждения в южной части сектора Газа в направлении израильской территории", - говорится в сообщении.

Как отметили в армии, при обыске никакого оружия у задержанных обнаружено не было, после задержания их отправили на допрос.