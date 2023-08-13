СМИ: Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последние 10 лет

Сотрудничество в этой сфере между КНР и США, напротив, снижается, сообщила газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России стали ключевым партнером Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по числу совместных военных учений за последнее десятилетие. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, на втором месте по этому показателю находится Пакистан.

Издание указывает, что с 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, НОАК приняла участие по меньшей мере в 45 военных учениях, в которых также участвовали Вооруженные силы России. Из них 20 были двусторонними российско-китайскими учениями, подчеркнула газета.

Как отмечается в статье South China Morning Post, военному сотрудничеству не помешала даже пандемия: в 2021 году, на фоне действовавших в Китае антиковидных ограничений, РФ и КНР провели учения "Запад/Взаимодействие - 2021".

Газета отмечает, что в последние годы все большее значение приобретают совместные учения Шанхайской организации сотрудничества, в которых принимают участие как Россия, так и Китай. По своему масштабу и количеству задействованной техники они превосходят другие многосторонние маневры, в которых принимает участие КНР, в том числе те, которые проводятся со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

South China Morning Post подчеркивает, что военное сотрудничество Китая и США в этой сфере, напротив, снижается. Ранее Пекин и Вашингтон регулярно проводили двусторонние военные учения, однако последний раз, по данным газеты, они имели место в 2019 году: тогда около 200 военнослужащих НОАК и аналогичное число солдат и офицеров ВС США на Гавайях обменялись опытом в проведении гуманитарных операций и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В июне ВКС России и ВВС НОАК осуществили уже шестое с 2019 года совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. В июле РФ и КНР провели учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, а в конце того же месяца ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование Тихого океана. Отряд кораблей двух стран преодолел Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море и проследовал в северные районы Тихого океана к берегам Аляски.