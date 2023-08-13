В Раде предложили изменить закон о нацменьшинствах после критики Венецианской комиссии

Некоторые положения документа дискриминируют русских

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Несколько депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение в парламент документ об изменениях в закон о национальных меньшинствах Украины. Это сделано после критики со стороны Венецианской комиссии - консультативного органа при Совете Европы, при этом некоторые положения документа дискриминируют русских. Текст законопроекта опубликован на сайте Рады.

Ранее эксперты Венецианской комиссии после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

Внесенный в Верховную раду законопроект, как следует из пояснительной записки к нему, направлен на уточнение критериев, на основе которых разработают методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики в населенных пунктах, где они традиционно проживают или составляют значительную часть населения. Документ также направлен на уточнение самого порядка определения таких населенных пунктов. В обоих случаях ответственность за это планируется возложить на правительство страны.

Помимо этого, документ предполагает, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать по закону "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе".

При этом в законопроекте присутствует положение, согласно которому некоторые послабления (например право на проведение публичных мероприятий и размещения рекламы в медиа на языке меньшинства) не будут распространяться на использование государственного языка страны, которая признана Верховной радой государством-агрессором, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса. В настоящее время так на Украине называют Россию.

Кроме того, в силе оставлен пункт действующего закона о том, что на время действия военного положения на Украине и еще шесть месяцев после его отмены власти не будут реализовывать и защищать ряд прав нацменьшинств, которые "идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению" с государством, признанным агрессором. В частности, это относится к организации мирных собраний, созданию центров национальных меньшинств и консультативных институтов при органах власти.

Ограничение русского языка на Украине

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания тотальной дерусификации.