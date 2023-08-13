МО Британии заявило, что ВМС страны сопроводили более 100 военных кораблей РФ за два года

За этот период королевские ВМС также обнаружили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне Великобритании

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. ВМС Великобритании сопроводили более 100 российских военных кораблей в период с 2021 по 2022 год включительно. С таким утверждением выступила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.

"В 2021 году королевские ВМС сопроводили 66 российских военных кораблей в британских водах. В 2022 году был сопровожден 41 корабль. За этот период королевские ВМС также обнаружили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне Великобритании с целью предостережения от вхождения в чувствительные воды Великобритании", - заявила Голди, слова которой приводит газета Daily Express.