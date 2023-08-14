Адвокат Хантера Байдена заявил, что его клиент может избежать суда

Это может произойти, если сын американского лидера заключит сделку со следствием, считает Эбби Лоуэлл

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Хантер Байден - сын президента США Джо Байдена - еще может избежать разбирательства своего дела по существу в суде, поскольку сохраняется вероятность, что он заключит сделку со следствием. Об этом заявил в воскресенье его адвокат Эбби Лоуэлл в эфире телеканала CBS.

"Это не является неизбежным", - ответил он на вопрос, можно ли уже говорить, что предстоит начало разбирательства по существу дела Хантера Байдена, касающегося обвинений в неуплате налогов и нарушении правил хранения огнестрельного оружия. "Мы все это время пытались избежать этого, и таким же образом действовала прокуратура. Она обратилась к нам с вопросом, может ли быть решение без судебного преследования. Они желали этого, возможно, они по-прежнему этого желают", - пояснил Лоуэлл.

Адвокат также выразил уверенность, что прокуратура "не найдет новых улик" по делу его клиента.

В июне американские СМИ сообщили, что сын президента США пошел на сделку со следствием, в рамках которой согласился признать вину в неуплате налогов. Кроме того, отмечалось, что защита и обвинение достигли договоренности по обвинению в нарушении правил хранения оружия. Однако на судебном заседании 26 июля стороны неожиданно объявили о решении пересмотреть условия сделки. Судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность этим и попросила стороны пояснить, в частности, может ли сделка уберечь сына американского лидера от предъявления дальнейших обвинений. Не получив точного ответа, судья дала сторонам месяц на окончательное согласование условий сделки. На этой неделе спецпрокурор США Дэвид Уайсс, занимающийся расследованием дела Хантера Байдена, заявил, что переговоры по этому вопросу зашли в тупик и были прекращены.

Если суд утвердит выход сторон из сделки, сына американского лидера ожидает полноценный судебный процесс.