В ЕС сообщили о предоставлении Украине совокупной помощи на €20 млрд с начала СВО

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано пояснил, что сумма включает в себя "двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд с февраля 2022 года. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано газете "Известия".

Он пояснил, что общая сумма "составляет около €20 млрд" и включает в себя "двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд".

Согласно данным Кильского института мировой экономики, Германия занимает лидирующие позиции среди европейских государств в поставках вооружения. С февраля 2022 года ФРГ предоставила Киеву оружия на сумму около €7,5 млрд. После нее идут Польша, Нидерланды, Дания и Швеция, чьи военные расходы на Украину составили более €1 млрд, пишет газета.

При этом первый заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа усомнился в качестве отправленного Киеву вооружения. "Оружия поставляется много, суммы большие, но также много вопросов по качеству оружия и возможности его эксплуатации. Ведь этим оружием надо уметь пользоваться", - приводит газета его слова.

20 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о намерении создать специальный механизм военных поставок Киеву на сумму €5 млрд в год до 2027 года в рамках Европейского фонда мира. Как ожидается, этот механизм должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд, рассчитанный также на четыре года, для наполнения которого Брюссель уже призвал страны ЕС внести в бюджет сообщества дополнительные взносы.

Свои ближайшие программы помощи Киеву Еврокомиссия размечает на четыре года: с 2024 по 2027 год, поскольку в 2027 году заканчивается текущий период бюджетного планирования Евросоюза. ЕС осуществляет планирование своего бюджета на семь лет, нынешний период начался в 2021 году.