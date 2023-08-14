Лидер КНДР посетил заводы по производству ракетного вооружения

Ким Чен Ын подчеркнул "важную роль" таких предприятий в реализации идей о подготовке армии к войне

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил несколько военных заводов, в том числе по производству ракетного вооружения, и сел за руль бронемашины. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что Корейская народная армия должна иметь подавляющую военную силу и быть полностью готова к любой войне в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против нас, а в случае нападения [должна быть готова] непременно разгромить врага", - информирует ЦТАК. Инспекции Ким Чен Ына состоялись 11 и 12 августа.

Лидер КНДР еще раз подчеркнул "важную роль" военных заводов в реализации идей седьмого расширенного заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва о подготовке армии к войне. Ким Чен Ын посетил завод по производству тактических ракет, предприятие по производству пусковых машин для тактических ракет, "руководил на месте делами заводов по производству боевых бронемашин и управляемых снарядов реактивных орудий крупных калибров".

"Он, лично управляя новой многофункциональной бронемашиной, ознакомился с ее боеспособностью и мобильностью, поставил цель улучшить тактико-технические характеристики при разработке многофункциональных боевых бронемашин нашего образца", - сообщило агентство.

В начале августа Ким Чен Ын проинспектировал работу заводов по производству крупнокалиберных снарядов для тяжелой артиллерии и реактивных орудий, стрелкового оружия, а также двигателей для крылатых ракет и беспилотников.