Лидер КНДР отчитал местных чиновников из-за ущерба от тайфуна

Ким Чен Ын высоко оценил действия Корейской народной армии и сказал, что вооруженные силы должны быть способны реагировать не только на военные задачи, но и на восстановительную работу после стихийных бедствий

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел пострадавший от тайфуна "Канун" район в провинции Канвондо, руководил работой по его восстановлению и отчитал местных чиновников за "безответственный подход". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, некоторые районы провинции Канвондо понесли ущерб от ливня: прорваны плотины на реках, подтоплены сельскохозяйственные угодья площадью примерно 200 га. Руководитель народной республики прибыл в район Оге уезда Анбён в этой провинции. По его словам, ущерб возник из-за "хронического безответственного подхода руководящих сельскохозяйственных органов и парторганизаций этого района к делу".

Ким Чен Ын напомнил, что партия требовала принять все необходимые меры при подготовке к стихийным бедствиям, но местные чиновники халатно отнеслись к "государственным мероприятиям", в результате чего их район понес больший ущерб по сравнению с остальными.

"После возникновения ущерба от тайфуна" Ким Чен Ын принял меры, чтобы партийные и правительственные кадры ознакомились с ситуацией на месте и руководили восстановлением, пишет ЦТАК. Он также задействовал военные части в ликвидации последствий тайфуна.

Лидер КНДР высоко оценил действия Корейской народной армии и сказал, что вооруженные силы должны быть способны реагировать не только на военные, но и на "внезапные невоенные задачи", включая восстановительную работу после стихийных бедствий, поскольку их долг - защита жизни сограждан.