Германский министр выступила за мирное урегулирование кризиса в Нигере

Свенья Шульце считает, что "очень важно устранить причины нестабильности в Сахельском регионе, а также в соседних странах"

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в преддверии поездки в страны Западной Африки выступила за урегулирование кризиса в Нигере мирным путем. Свою точку зрения она высказала в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

"Протест против государственного переворота в Нигере не должен означать объявления войны. Есть много способов подойти к делу по-другому, например, чтобы в ближайшее время были проведены полноценные новые выборы или чтобы законный президент [Мохамед] Базум больше не находился под стражей и не пострадал", - сказала Шульце. Она подчеркнула, что Германия поддерживает это и использует свое влияние как члена Сахельского альянса (основан в 2017 году Германией, Францией и ЕС, чтобы поддержать страны Сахельской пятерки). "Мы являемся основными донорами в регионе, не Россия или Китай. Большая часть поддержки исходит от демократических стран и организаций", - утверждала министр.

В то же время она приветствовала тот факт, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Африканский союз выступают за мирное урегулирование кризиса в Нигере. "Нынешнее решение, принятое на прошлой неделе, оставаться в контакте с Нигером важно, потому что это довольно необычный переворот. Например, никто не умер", - пояснила Шульце. "Это облегчает поиск дипломатических выходов, которые, безусловно, возможны", - резюмировала министр, выразив надежду на то, что мятежники также заинтересованы в мирном соглашении.

Вместе с тем Шульце заметила, что "очень важно устранить причины нестабильности в Сахельском регионе, а также в соседних странах". "Регион является эпицентром терроризма, - констатировала она. - Вот почему сейчас так важно продолжать участвовать в судьбе Сахельского региона, и мы будем это делать".

Шульце 14 августа отправляется в четырехдневную поездку по странам Западной Африки. Она посетит Мавританию и Нигерию, где запланированы переговоры с представителями ECOWAS. Ожидается, что речь пойдет о том, как Германия может поддержать усилия по поиску мирного решения в Нигере.