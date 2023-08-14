Однопартийцы убитого кандидата в президенты Эквадора поменяли представителя на выборах

Им стал журналист Кристиан Суриту

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 августа. /ТАСС/. Эквадорское движение "Строй" зарегистрировало своим новым кандидатом в президенты журналиста Кристиана Суриту вместо убитого Фернандо Вильявисенсио.

"Движение "Строй" выбрало Кристиана Суриту кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 20 августа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политической силы в воскресенье.

Политическая сила 12 августа объявила, что собирается выставить в качестве претендента на высший государственный пост Андреа Гонсалес, которая должна была участвовать в выборах в качестве кандидата в вице-президенты вместе с Вильявисенсио. "В связи с отсутствием четкого ответа со стороны Национального избирательного совета и яростной реакции некоторых политических кругов мы решили не рисковать", - прокомментировало движение новое решение.

Ранее глава избирательного совета Эквадора Диана Атамаинт сообщила, что в день голосования будут использованы бюллетени с именем Вильявисенсио, поскольку они уже были напечатаны. Голоса будут засчитываться его политической силе.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий президент Гильермо Лассо в мае назначил их проведение с целью роспуска парламента. По словам главы государства, он пошел на такой шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах.