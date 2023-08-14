Украинский пленный рассказал, что командиры ВСУ бросали бойцов на штурмы "для отчетов"

Артем Музыченко отметил, что бойцов, получивших тяжелые ранения, удалось эвакуировать

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Пленный боец 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ Артем Музыченко рассказал ТАСС, как в начале украинского контрнаступления командование "для отчетов" отправляло новобранцев на штурмы под Горловкой, заранее зная об отсутствии шанса на успех.

"Это еще в начале [контрнаступления] было. Мы не были готовы к штурму. 10 дней боевого слаживания и 2 дня стрельб не сделают из гражданского человека штурмовика. <...> Нам была поставлена задача через чистое поле пройти и занять позиции в посадке, - сказал Музыченко. - Нашу группу из 10 человек завозили на двух БМП под прикрытием танка. Затем БМП уехали, мы заняли позиции, а через час от нашей группы осталось два человека. Мы такие были не первые. Перед нами две роты положили. Туда обычно везли мобилизованных, необученных. Было всем понятно, что нет в этом смысла, оттуда мало кто возвращался. Но командирам надо было для отчетов о штурмах".

По его словам, бойцов, получивших тяжелые ранения, удалось эвакуировать. Контуженный Музыченко и его сослуживец получили задачу отправиться далее на штурм в составе следующей группы новобранцев, которая была переброшена спустя полтора часа. "Это была очередная наша попытка. Но к нам очень быстро подошли, закидали гранатами, выживших взяли в плен", - уточнил он.

По словам бойца, руководил операцией командир 5-й роты 28-й бригады из тыла, редко появляясь на второй линии обороны. Музыченко подчеркнул, что в первые дни контрнаступления 28-я бригада потеряла не менее 50% личного состава.

Артем Музыченко попал в плен в начале июня в районе населенного пункта Новобахмутовка при попытке пойти на штурм российских позиций.

16 июня представитель силовых ведомств Донецкой Народной Республики сообщил ТАСС, что российские силы взяли в плен 17 украинских военнослужащих, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Сдавшимися в плен оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение было отправлено в атаку без должной поддержки артиллерии. В ходе попыток наступательных действий десятки украинских военнослужащих погибли.