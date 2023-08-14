Праймериз в Аргентине показали лидерство оппозиции перед выборами президента

Наибольшее количество голосов - 31% - получил либертарианец Хавьер Милей, единолично представлявший партию "Свобода наступает"

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 августа. /ТАСС/. Правящий альянс "Союз ради родины" занял третье место на праймериз, которые прошли в Аргентине в воскресенье для определения кандидатов в президенты. Об этом свидетельствуют результаты, опубликованные Национальным избирательным управлением страны после подсчета бюллетеней с 80,26% участков.

За кандидата от правительства, министра экономики Серхио Массу проголосовали 21,12% избирателей. Внутри альянса "Союз ради родины" конкуренцию ему составил профсоюзный деятель Хуан Грабоис, которого поддержали 5,46%. Больше всего голосов на праймериз (31%) получил либертарианец Хавьер Милей, единолично представлявший партию "Свобода наступает".

Второе место с суммарными 28% заняла оппозиционная коалиция "Вместе за перемены", которая представила на праймериз двух кандидатов - экс-министра безопасности Патрисию Буллрич и мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларрету. По итогам голосования альянс на выборах будет представлять Буллрич, которую поддержали 16,97% избирателей.

В общей сложности порог в 1,5%, необходимый для участия в президентских выборах, преодолели пять партий.

О кандидатах

Аналитики ожидают, что Масса в случае победы продолжит следовать основным принципам политики правительства в сфере международных отношений и экономики. В прошлом году президент Аргентины Альберто Фернандес официально подал заявку на присоединение к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и объявил о возобновлении дипломатических контактов с Венесуэлой. Действующая администрация осуждает специальную военную операцию России, однако неоднократно заявляла, что не видит смысла во введении собственных санкций и выступает против отправки оружия Украине из Латинской Америки.

Буллрич, занимавшая пост министра безопасности в правительстве экс-президента Маурисио Макри в 2015-2019 годах, неоднократно критиковала сближение действующего правительства с Китаем и выступает за улучшение отношений с США. Она также говорила, что в случае ее победы Аргентина не будет присоединяться к БРИКС. Буллрич обещает как можно скорее отменить валютные ограничения, действующие в Аргентине, за счет нового соглашения с Международным валютным фондом, и упразднить пошлины для экспортеров.

Милей ставит в центр своей кампании протест против политического истеблишмента страны, который он называет кастой. В 2021 году политик говорил, что "не стал бы торговать" с Китаем, а только с "цивилизованной частью" мира, которой он считает Запад. Милей выступает за отказ от песо в пользу доллара и считает необходимым для борьбы с инфляцией упразднить Центробанк.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 22 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.