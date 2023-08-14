Республиканцы выступили против секретных договоренностей США и Ирана по атому

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майк Тернер заявил, что им не сообщили, на каких условиях будет сделка

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США выступают против возможных секретных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, касающихся освобождения находящихся в Иране американцев и ядерной проблематики. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) в воскресенье в эфире телеканала CBS.

"Мы не были проинформированы. И это, безусловно, вызывает беспокойство", - ответил он на вопрос журналиста об отношении законодателей оппозиционной Республиканской партии к потенциальным договоренностям между сторонами. "К настоящему времени нам не сообщили, каковы условия сделки, и даже то, какая сделка предлагается", - добавил Тернер.

"Администрация сигнализировала, что освобождение этих заключенных является частью более широких консультаций о восстановлении какого-то контроля в сфере ядерного оружия и программ обогащения [урана], относящегося к периоду действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - отметил законодатель. - Беспокойство вызывает то, что, как сообщила [газета] The New York Times, администрация, возможно, стремится к заключению неофициальной сделки, а не официальной, которая имелась ранее и подвергалась надзору со стороны Конгресса".

"Если сделка будет секретной, то это, очевидно, вызовет огромное беспокойство у Конгресса", - отметил республиканец. Он констатировал, что "условия сделки чрезвычайно важны". По словам Тернера, возможные договоренности должны предусматривать надежные меры контроля в сфере ядерных разработок Ирана. "У нас это вызывает беспокойство. Мы не хотим секретной сделки с Ираном", - подчеркнул Тернер.

The New York Times 10 августа сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Как отметили в миссии, иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар.

Ядерная сделка с Ираном

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в Вене без какого-либо результата.