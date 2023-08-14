Президент Доминиканской Республики заявил о намерении избираться на второй срок

Луис Абинадер объявил о решении участвовать во внутренних выборах Современной революционной партии, чтобы быть ее кандидатом на пост главы республики в 2024 году

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил в воскресенье, что намерен участвовать в выборах главы государства, чтобы избраться на второй срок.

"После глубоких размышлений я понял, что страна превыше моего семейного или личного спокойствия, поэтому сегодня я объявляю о своем решении участвовать во внутренних выборах Современной революционной партии, чтобы быть ее кандидатом на пост президента республики на выборах в 2024 году", - сказал президент, заявление которого опубликовано на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

Абинадер, будучи кандидатом от левоцентристской Современной революционной партии, одержал победу на выборах в 2020 году, заручившись поддержкой абсолютного большинства избирателей (52,9%) и на 15,6% опередив Гонсало Кастильо от Доминиканской партии освобождения. В списки избирателей были внесены порядка 7,5 млн человек. Следующие выборы президента в республике пройдут в мае 2024 года.