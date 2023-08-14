Додон: власти Молдавии сократили сотрудников посольства РФ вопреки интересам народа

Бывший президент республики предположил, что антироссийские демарши руководства его страны не останутся без ответа

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Решение сократить число дипломатов в посольстве РФ в Молдавии было принято правящей Партией действия и солидарности вопреки интересам граждан страны, с целью угодить Западу и быть в тренде со странами НАТО, которые ранее поступили таким же образом. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон, комментируя отъезд 45 дипломатов и сотрудников посольства РФ, провожать которых в аэропорт Кишинева приехали местные политики и представители общественности.

"Еще недавно глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску убеждал нас, что идти по стопам Запада и сокращать сотрудников посольства РФ нельзя, так как в нашем диппредставительстве в Москве работают всего несколько дипломатов и возможные ответные меры ударят по сотням тысяч молдавских граждан, которые работают в России - консульская служба нашего посольства в последнее время сталкивается с большими трудностями в их обслуживании, запись на которое растягивается на месяцы. Со своей стороны МИД РФ заявил, что пока не намерен понижать уровень дипотношений, то есть в Москве с пониманием отнеслись к проблемам наших граждан, чего не скажешь о нашей власти", - сказал Додон. Вместе с тем он отметил, что на прошлой неделе из Москвы прозвучало несколько серьезных заявлений, которых не было за последние 10-15 лет.

"Наверняка антироссийские демарши нашего руководства не останутся без ответа. Это могут быть ограничения по агропромышленному комплексу, который на 70% ориентирован на рынки СНГ и, в частности, России. Несмотря на бравурные заявления властей о переориентировании сбыта на страны ЕС, у нас нет другого рынка для поставок плодовоовощной, винодельческой продукции, который смог бы потребить те объемы, что мы производим. Более того, некоторые российские парламентарии уже задаются вопросом: а не стоит ли ограничить въезд молдавских граждан в Россию, как это делает наша власть, высылая ежедневно десятки россиян", - отметил Додон. "Антироссийская политика молдавских властей ударит по гражданам нашей страны, а не по Кремлю, как пытаются убедить наши горе-политики, и грозит серьезной дестабилизацией нашей стране, где по опросам население расколото примерно пополам в симпатиях между Западом и Востоком, где есть неурегулированный конфликт с Приднестровьем, а в последнее время растет напряженность с Гагаузией", - добавил он.

"Наши власти все это, похоже, не волнует - слепо выполняя указания зарубежных кураторов, они зарабатывают себе "золотой парашют" - безбедную жизнь в западных структурах, обрекая население страны, которое нагло обманули, обещая хорошие времена, ввергли в нищету и нестабильность", - подчеркнул экс-глава Молдавии.

О высылке дипломатов

Отношения между двумя странами стали ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. Высылке российских дипломатов предшествовала публикация в СМИ и социальных сетях журналистского расследования, авторы которого выразили обеспокоенность количеством спутниковых антенн на здании посольства РФ и обвинили его сотрудников в шпионаже. В итоге Кишинев потребовал до 15 августа сократить персонал российского посольства до численности представительства республики в Москве - 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные и технические функции. Попеску объяснил это решение подозрениями в "недружественных" действиях российских дипломатов и попытках "дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа.