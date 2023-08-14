Турция активизировала контакты по зерновой сделке в преддверии встречи Эрдогана и Путина

По информации источника, работу ведут по линии МИД, Минобороны и Минторга республики

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Турция активизировала контакты с Украиной, США и ЕС по зерновой сделке в преддверии возможной встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Турция активизировала многостороннюю дипломатическую работу с Украиной, США и ЕС касательно зерновой сделки. Работа ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга. В преддверии переговоров Эрдогана и Путина активизировалась работа по устранению проблем, стоящих перед реализацией зерновой инициативы", - подчеркнул собеседник агентства.

Между тем газета Milliyet утверждает, что визит Путина в Турцию состоится "в ближайшие дни". При этом телеканал Ahaber отмечает, что если российский лидер не приедет в республику, тогда Эрдоган совершит визит в РФ.

3 августа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что место и точная дата встречи президентов России и Турции будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков подчеркивал, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция".