DPA: глава МИД ФРГ на пути в Австралию задержалась в Абу-Даби из-за поломки самолета

По информации агентства, специалисты выясняют, можно ли его починить на месте и потребуются ли запасные детали

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок была вынуждена прервать полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и совершить промежуточную посадку в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщило агентство DPA.

Лайнер приземлился в 05:33 по местному времени (04:33 мск) в Абу-Даби. Там сейчас решается вопрос, когда, как и отправится ли вообще Бербок в Австралию. Специалисты выясняют, можно ли починить самолет на месте и потребуются ли запасные детали.

Правительственный лайнер сначала дозаправился в Абу-Даби и взлетел в направлении Австралии, но уже спустя три минуты экипаж заметил неполадку. Командир воздушного судна сообщил, что имеются проблемы с посадочными щитками. В итоге было решено снова вернуться в Абу-Даби. Причем для безопасного приземления пришлось в воздухе избавиться от 80 тонн керосина, поскольку лайнер после дозаправки весил 271 тонну при разрешенных при посадке 190 тоннах.

Когда Бербок отправится в Австралию, пока неизвестно. Не исключено, что она с небольшой делегацией продолжит путь регулярным рейсом. Однако первый вылет из Абу-Даби в Австралию запланирован только в понедельник вечером.