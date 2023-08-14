14 августа, 05:41

DPA: министр финансов ФРГ впервые с начала СВО прибыл в Киев с необъявленным визитом

По информации агентства, ожидается проведение политических переговоров

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения политических переговоров. Об этом сообщило агентство DPA.

Подробности пока не приводятся. Это первый визит главы Минфина и председателя Свободной демократической партии Германии на Украину с начала проведения там специальной военной операции. До него Киев посещали, в частности, канцлер Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус.

Германия с 2022 года оказала Украине прямую финансовую помощь в размере примерно €1,5 млрд. Кроме того, напомнило DPA, Федеративная республика и другие кредиторы в июле 2022 года заявили, что дадут отсрочку Украине для погашения задолженности. В марте этого года долговой мораторий для Киева был продлен до 2027 года. 

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