Политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак считает, что Запад может принудить Украину к мирному урегулированию, прекратив оказывать помощь Киеву, при этом санкции против России могут быть использованы для тех же целей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Украина должна отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего окончания вооруженного конфликта с Россией, в ходе которого ежедневно разрушается инфраструктура страны. Такое мнение высказал политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак.

"Инфраструктура Украины разрушается ежедневно, и это очень хорошая причина, по которой Украине необходимо закончить войну. Чтобы закончить войну, им необходимо забыть о Крыме", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Люттвак отметил, что Украина не сможет вернуть Крым по итогам конфликта с Россией, однако сохранит свою независимость и возможность принимать самостоятельные решения, например, о вступлении в НАТО. "Выбор за Украиной", - подчеркнул эксперт.

"Мы не можем себе позволить сложных решений, оно должно быть простым: прекращение огня, тысячи экспертов для контроля за плебисцитами (в новых российских регионах - прим. ТАСС), сами плебисциты, и затем все возвращаются домой", - добавил эксперт. По словам консультанта Госдепа, Запад может принудить Украину к мирному урегулированию, прекратив оказывать помощь Киеву, при этом санкции против России могут быть использованы для тех же целей.

Люттвак считает, что если Украина не хочет отдавать Крым России, то Киев может передать его ханской династии Гиреев, которая правила полуостровом до его вхождения в состав Российской империи.