Глава Минобороны Китая посетит Россию

Ли Шанфу примет участие в XI-й Московской конференции по международной безопасности

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию для участия в XI-й Московской конференции по международной безопасности. Об этом заявил официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цзянь.

"По приглашению министра обороны России [Сергея] Шойгу и министра обороны Белоруссии [Виктора] Хренина член Госсовета и министр обороны КНР Ли Шанфу отправится в Россию для участия в XI-й Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию", - говорится в заявлении.

Официальный представитель Минобороны Китая также сообщил, что в ходе своего визита Ли Шанфу выступит с речью на конференции в Москве, встретится с представителями военного руководства РФ и других государств. В Белоруссии глава оборонного ведомства КНР также проведет переговоры с высшими военными и государственными чиновниками, посетит белорусские воинские части.

В программу XI-й Московской конференции по международной безопасности включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Независимые эксперты, в том числе западные, смогут обсудить острые проблемы повестки в формате дискуссионного клуба "Единый мир - общая безопасность".